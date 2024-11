Incidente stradale a Milano: grave un 71enne dopo un malore

Un uomo di 71 anni è stato coinvolto in un incidente a Milano, trasportato in codice rosso al Niguarda.

Un grave incidente stradale a Milano

Nella mattinata di domenica 17 novembre, un incidente stradale ha scosso la zona di Farini a Milano. Un uomo di 71 anni, a causa di un malore, ha perso il controllo del suo veicolo schiantandosi contro un palo all’angolo tra via Bernina e viale Stelvio. L’episodio è avvenuto poco dopo le 8.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Le prime ricostruzioni indicano che non ci sarebbero stati altri veicoli coinvolti, il che ha reso la situazione ancora più critica.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Le condizioni del 71enne sono apparse subito gravi. La centrale operativa del 118 ha prontamente inviato un’ambulanza e un’automedica sul luogo dell’incidente. I soccorritori hanno lavorato con urgenza per stabilizzare l’uomo, che è stato successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. La rapidità dell’intervento è stata fondamentale per garantire le migliori possibilità di recupero per il paziente, che ora si trova sotto osservazione medica.

Indagini in corso

La polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco hanno collaborato con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza della zona e rimuovere il veicolo coinvolto. Le indagini si concentrano sulle cause del malore che ha colpito l’uomo, un aspetto cruciale per comprendere meglio la situazione e prevenire futuri incidenti simili. La comunità locale è in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute del 71enne e sulle misure che potrebbero essere adottate per migliorare la sicurezza stradale in quella zona.