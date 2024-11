Un incendio ha colpito un edificio di tre piani, senza feriti ma con ingenti danni.

Un pomeriggio di paura a Milano

Nel pomeriggio di domenica 17 novembre, un incendio ha colpito un palazzo di tre piani situato al civico 16 di via Bellinzaghi, a Milano. Le fiamme, divampate intorno alle 17.20, hanno rapidamente interessato il tetto della struttura, costringendo le autorità a evacuare l’intero edificio. Fortunatamente, non si segnalano feriti o intossicati, ma la situazione ha richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 per garantire la sicurezza dei residenti.

Intervento dei vigili del fuoco

Immediatamente dopo l’allerta, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono accorsi sul luogo con sette mezzi, pronti a fronteggiare l’emergenza. Le operazioni di spegnimento sono state complesse, a causa della rapidità con cui le fiamme si sono propagate. La polizia locale ha anche partecipato, delimitando l’area per consentire un intervento efficace e sicuro da parte dei soccorritori.

Cause del rogo ancora sconosciute

Al momento, le cause dell’incendio rimangono ignote. Gli inquirenti stanno indagando per capire se ci siano stati fattori scatenanti che possano aver contribuito all’accaduto. La situazione ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che si sono riuniti per osservare le operazioni di soccorso. La comunità milanese è in attesa di ulteriori aggiornamenti su questo evento drammatico che ha colpito il quartiere.