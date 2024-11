Un operaio di 54 anni perde la vita in un infortunio sul lavoro a Milano.

Un tragico incidente sul lavoro

Venerdì mattina, un grave infortunio sul lavoro ha portato alla morte di un operaio di 54 anni, Federico Gerardo Rocabado, in un cantiere di Pozzuolo Martesana, un comune in provincia di Milano. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava eseguendo lavori di ristrutturazione su un tetto. Secondo le prime ricostruzioni, Rocabado è precipitato nel vuoto per circa 10 metri, un volo che purtroppo si è rivelato fatale.

Intervento dei soccorsi

La richiesta di aiuto è stata effettuata pochi minuti dopo le 8 del mattino. La centrale operativa del 118 ha prontamente inviato due squadre, una automedica e un’ambulanza, in codice rosso, per tentare di soccorrere l’operaio. Tuttavia, all’arrivo del personale sanitario, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso di Rocabado. La notizia ha scosso la comunità locale, evidenziando ancora una volta i rischi legati al lavoro in cantiere.

Indagini in corso

Le cause esatte dell’incidente non sono ancora chiare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pioltello, insieme al personale dell’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) Milano Est e alle autorità giudiziarie, per effettuare i rilievi necessari. La vittima, un operaio di una ditta esterna, stava eseguendo lavori di ristrutturazione, ma le circostanze che hanno portato alla caduta rimangono da chiarire. Questo tragico evento riporta alla luce la necessità di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema sempre più attuale e urgente.