Un episodio di violenza in un negozio di via Emilio Gola, la polizia interviene prontamente.

Un episodio di criminalità a Milano

La serata di giovedì 14 novembre ha visto un episodio di tentata rapina in un negozio situato in via Emilio Gola, a pochi passi dal Naviglio Pavese. Intorno alle 22.30, un uomo di 47 anni, di origine marocchina, è entrato nel locale con l’intento di rubare una bottiglia di birra. Questo gesto, apparentemente banale, ha preso una piega drammatica quando il dipendente del negozio ha tentato di fermarlo.

La dinamica della rapina

Il malvivente, dopo aver afferrato la bottiglia, ha cercato di allontanarsi senza pagare. Tuttavia, il dipendente, accorgendosi del furto, ha reagito prontamente bloccando l’uomo. In un momento di tensione, il 47enne ha estratto un coltellino, minacciando il lavoratore e creando un clima di paura all’interno del negozio. Questo gesto ha costretto il dipendente a ritirarsi, permettendo al ladro di fuggire.

Intervento della polizia

Fortunatamente, la polizia del commissariato Ticinese è intervenuta rapidamente. Grazie a una segnalazione tempestiva, gli agenti sono riusciti a rintracciare il sospetto poco dopo l’accaduto. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina impropria. Questo episodio mette in luce non solo il problema della criminalità nei negozi, ma anche l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini.