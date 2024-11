Un incidente stradale ha causato ritardi e fermo dei tram nella mattinata di sabato.

Un sabato mattina movimentato a Milano

Sabato 16 novembre, la mattinata milanese è stata segnata da un incidente stradale che ha avuto luogo in piazzale Brescia, creando disagi significativi per i pendolari e i cittadini. Poco prima delle 5 del mattino, una Volkswagen Polo è finita sui binari della linea tramviaria 16, interrompendo la circolazione dei mezzi pubblici. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma l’impatto sull’efficienza del servizio è stato immediato e notevole.

Le conseguenze per la circolazione dei tram

In seguito all’incidente, i tram della linea 16 sono stati limitati tra via Monte Velino e De Angeli, con i passeggeri costretti a utilizzare un servizio sostitutivo di autobus. Questo ha creato non pochi disagi, specialmente per coloro che si recavano al lavoro o avevano impegni importanti. La situazione è stata gestita dall’azienda regionale di emergenza urgenza e dalla polizia locale, che hanno lavorato per rimuovere il veicolo e ripristinare la normale circolazione il prima possibile.

Ripristino della normalità

La circolazione dei tram è ripresa intorno alle 9.15, dopo che l’automobile è stata rimossa dai binari con l’assistenza di un carro attrezzi. Questo intervento ha permesso di ripristinare il servizio e alleviare i disagi per i passeggeri. Tuttavia, l’incidente ha messo in luce la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto in aree ad alta densità di traffico come piazzale Brescia. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente per prevenire futuri episodi simili.