Due incendi in Lombardia nel giro di poche ore: nessun ferito ma danni ingenti.

Un sabato di fuoco a Bollate

La mattina di sabato 16 novembre, i residenti di Bollate sono stati svegliati da un forte odore di fumo e dal suono delle sirene dei vigili del fuoco. Un incendio ha devastato il tetto di una casa di corte situata al civico 3 di via Madonna. Le fiamme sono divampate intorno alle 9.30, richiamando immediatamente l’attenzione dei pompieri del comando provinciale di Milano, che sono accorsi sul posto per domare il rogo.

Fortunatamente, non si sono registrati né feriti né intossicati, ma il fuoco ha causato danni significativi alla struttura. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e le autorità stanno conducendo accertamenti per determinare l’origine delle fiamme. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, che si chiedono se ci siano rischi simili in altre abitazioni della zona.

Un secondo incendio a Cambiago

Poco dopo l’incendio di Bollate, intorno alle 10, un altro episodio ha colpito la Lombardia. I vigili del fuoco di via Messina sono stati chiamati a intervenire su un incendio che ha interessato il tetto di una palazzina in via della Liberazione a Cambiago. Anche in questo caso, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme prima che potessero causare danni maggiori.

Come per l’incendio di Bollate, non si sono registrati feriti o intossicati, ma la rapidità con cui questi eventi si sono verificati ha messo in allerta le autorità locali. Gli incendi, soprattutto in autunno, possono essere causati da diversi fattori, tra cui l’improvvisa accensione di impianti di riscaldamento o la cattiva manutenzione delle strutture.

La prevenzione degli incendi in Lombardia

Questi due episodi ravvicinati pongono l’accento sull’importanza della prevenzione degli incendi. Le autorità locali e i vigili del fuoco raccomandano ai cittadini di effettuare controlli regolari sulle proprie abitazioni, in particolare per quanto riguarda gli impianti elettrici e di riscaldamento. È fondamentale anche avere a disposizione estintori e sistemi di allerta in caso di emergenze.

Inoltre, è essenziale che i residenti siano informati sui comportamenti da adottare in caso di incendio, come mantenere la calma, evacuare l’edificio e contattare immediatamente i servizi di emergenza. Solo attraverso una maggiore consapevolezza e preparazione si possono ridurre i rischi e i danni causati da incendi.