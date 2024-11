Due giovani di origini algerine hanno tentato una rapina nel supermercato Tigros di Pero.

Un colpo audace al Tigros di Pero

Giovedì 14 novembre, intorno alle 17.30, un supermercato Tigros di Pero è diventato teatro di una rapina audace. Due giovani, di 18 e 20 anni, entrano nel punto vendita con l’intenzione di portare via prodotti senza pagarli. La loro azione, però, non è passata inosservata e ha portato a un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

La dinamica della rapina

I due malviventi, di origini algerine, si sono introdotti nel supermercato e hanno iniziato a riempire i loro carrelli con vari prodotti. Tuttavia, il loro piano è stato interrotto dalla vigilanza del negozio, che ha prontamente bloccato la loro fuga. In un gesto disperato, i giovani hanno aggredito una guardia giurata, spingendola con forza e facendola cadere. Questo atto di violenza ha attirato l’attenzione dei clienti e ha innescato una reazione immediata da parte della sicurezza del negozio.

Intervento delle forze dell’ordine

Nel giro di pochi minuti, gli agenti di polizia del commissariato di Rho sono arrivati sul posto. Grazie alla loro prontezza e alla segnalazione della sicurezza del supermercato, i due rapinatori sono stati arrestati. La rapina impropria aggravata in concorso è l’accusa che ora pende su di loro, mentre le indagini continuano per chiarire ulteriori dettagli sull’accaduto. Questo episodio mette in luce non solo il problema della sicurezza nei supermercati, ma anche la necessità di una maggiore vigilanza e prevenzione contro atti di violenza simili.