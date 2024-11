Due cittadini egiziani sono stati arrestati mentre tentavano di rubare cavi da una cabina elettrica a Milano.

Un tentativo di furto audace

Venerdì 15 novembre, Milano è stata teatro di un tentativo di furto che ha coinvolto due cittadini egiziani, di 33 e 26 anni, già noti alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto in via Bonfadini, dove i due uomini hanno cercato di rubare cavi da una cabina elettrica. L’intervento tempestivo della polizia ha portato all’arresto dei malviventi, grazie alla segnalazione di alcuni tecnici che stavano effettuando lavori di manutenzione nella zona.

La segnalazione dei tecnici

Intorno alle 11 del mattino, i tecnici, notando i movimenti sospetti dei due uomini, hanno immediatamente contattato il numero d’emergenza 113. La prontezza di questi professionisti ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente, evitando così che il furto andasse a buon fine. Le volanti dell’ufficio prevenzione generale (Upg) sono giunte sul posto e hanno arrestato i due uomini con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Un problema crescente a Milano

Questo episodio mette in luce un problema crescente nella città di Milano: il furto di cavi elettrici e di materiali di valore. Negli ultimi anni, si è assistito a un aumento di tali crimini, spesso perpetrati da bande organizzate. Le autorità locali stanno intensificando i controlli e le operazioni di prevenzione per contrastare questo fenomeno, che non solo causa danni economici, ma mette anche a rischio la sicurezza pubblica. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si rivela fondamentale per garantire la sicurezza nelle nostre città.