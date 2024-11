Un episodio di tensione durante un corteo pro Palestina a Genova suscita reazioni e denunce.

Un corteo che divide

Il recente corteo pro Palestina tenutosi a Genova ha sollevato un acceso dibattito, non solo per le sue motivazioni politiche, ma anche per le frasi pronunciate da alcuni dei partecipanti. Tra questi, Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione palestinesi in Italia, ha attirato l’attenzione della polizia con un intervento controverso. Durante la manifestazione, Hannoun ha chiesto un applauso per i “ragazzi di Amsterdam”, riferendosi a un episodio di violenza avvenuto in Olanda, dove tifosi olandesi hanno aggredito tifosi israeliani. Questa richiesta ha portato alla sua denuncia per istigazione a delinquere, evidenziando come le parole possano avere conseguenze legali significative.

Le reazioni della polizia

La polizia di Genova non ha tardato a reagire a quanto accaduto durante il corteo. Oltre alla denuncia di Hannoun, un giovane cittadino egiziano è stato segnalato per aver esibito un cartello con l’immagine di Yahya Sinwar, ex leader di Hamas, accompagnato da una scritta in lingua araba. Questo gesto ha suscitato ulteriori preoccupazioni tra le forze dell’ordine, che hanno avviato un’istruttoria per valutare la situazione e decidere eventuali misure da adottare. La Divisione Anticrimine sta esaminando la possibilità di emettere un Foglio di Via Obbligatorio, che impedirebbe al giovane di tornare nel comune di Milano.

Il contesto delle manifestazioni pro Palestina

Le manifestazioni a sostegno della causa palestinese sono diventate sempre più frequenti in Italia, specialmente in seguito agli eventi recenti in Medio Oriente. Tuttavia, la polarizzazione del dibattito ha portato a episodi di tensione, come quello avvenuto a Genova. È fondamentale che le manifestazioni rimangano spazi di espressione pacifica e rispettosa, evitando che le parole possano incitare alla violenza o alla divisione. Le autorità sono chiamate a vigilare affinché il diritto di manifestare non si trasformi in un terreno fertile per l’istigazione alla violenza.