Un operaio di 54 anni è deceduto dopo una caduta da un tetto di 10 metri.

Un incidente tragico

Un’altra tragica notizia giunge dal mondo del lavoro, dove la sicurezza continua a essere un tema cruciale e spesso trascurato. Oggi, a Pozzuolo Martesana, un operaio di 54 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto in un capannone. L’uomo stava lavorando sulla copertura dell’edificio, situato in via delle Industrie, quando è precipitato da un’altezza di circa 10 metri. Questo evento ha scosso la comunità locale e riapre il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 8.20 del mattino. L’operaio, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è caduto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, con un’ambulanza della Croce Bianca di Melzo e un’automedica che sono giunti sul posto in codice rosso. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: la sua morte è stata constatata direttamente sul luogo dell’incidente.

Intervento delle autorità

La scena è stata rapidamente circondata dalle forze dell’ordine, con i Carabinieri della Compagnia di Pioltello che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Anche il personale dell’Agenzia di Tutela della Salute della Città metropolitana di Milano è intervenuto per verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro. Questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza nei cantieri e sull’importanza di rispettare le misure di protezione per prevenire simili incidenti in futuro.