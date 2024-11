Un incidente stradale spezza la vita di un giovane di 20 anni, appassionato di motori e amato da tutti.

Un addio commovente nella chiesa di Bovisa

Venerdì pomeriggio, la chiesa di via Ricotti a Bovisa ha accolto amici e familiari per dare l’ultimo saluto a Enzo Caparra, un giovane di 20 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale il 2 novembre. La cerimonia è stata caratterizzata da un’atmosfera di profondo dolore, ma anche di celebrazione della vita di un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo ha conosciuto.

Enzo, grande appassionato di motori, ha ricevuto un omaggio speciale dai suoi amici, che hanno voluto rendere omaggio alla sua passione con sgasate e rombi di motore. “Il funerale del nostro Enzuccio sarà venerdì pomeriggio. Per chi ha un mezzo può portarlo per fare casino. Gli avrebbe fatto molto piacere”, avevano scritto sui social, dimostrando quanto fosse amato e rispettato nella sua comunità.

La dinamica dell’incidente

Il tragico incidente è avvenuto sabato 2 novembre alle 13.30 in via Pellegrino Rossi, nella zona di Affori. Enzo si trovava come passeggero su una moto quando, per cause ancora da accertare, è stato coinvolto in un violento impatto con un’auto che ha svoltato repentinamente. La violenza dell’impatto è stata tale che il giovane è morto praticamente sul colpo, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari.

Il guidatore della moto è rimasto ferito e trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre un pedone di 69 anni, che si trovava sul marciapiede, è stato portato in ospedale in codice giallo. Fortunatamente, un ciclista coinvolto nell’incidente è uscito illeso. La comunità è in lutto e si interroga su come una vita così giovane e promettente possa essere spezzata in un attimo.

Un futuro spezzato

Enzo Caparra avrebbe compiuto 21 anni il giorno di Natale, un traguardo che ora non potrà mai festeggiare. La sua passione per le moto e il suo spirito vivace rimarranno impressi nella memoria di chi lo ha conosciuto. La sua scomparsa è un triste promemoria della fragilità della vita e dell’importanza di vivere ogni giorno al massimo.

La famiglia e gli amici di Enzo stanno organizzando iniziative per onorare la sua memoria e sensibilizzare sulla sicurezza stradale, affinché tragedie simili non accadano più. La comunità si unisce nel ricordo di un giovane che ha vissuto intensamente, lasciando un’eredità di amore e passione per i motori.