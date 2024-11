Un'irruzione audace si trasforma in un'operazione di polizia rapida ed efficace.

Un colpo audace in pieno giorno

Milano è stata teatro di un episodio inquietante giovedì 14 novembre, quando tre minorenni, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, hanno fatto irruzione in una farmacia situata in via Solari. Con il volto parzialmente coperto da cappellini e occhiali da sole, i giovani rapinatori hanno puntato una pistola, successivamente rivelatasi un giocattolo, contro il titolare dell’esercizio. In pochi attimi, sono riusciti a farsi consegnare il fondo cassa, ammontante a 480 euro, prima di darsi alla fuga a piedi.

La reazione immediata delle forze dell’ordine

La Polizia di Stato è intervenuta prontamente sul luogo della rapina. Grazie alle immagini delle telecamere interne della farmacia, gli agenti sono riusciti a identificare uno dei tre rapinatori, riconoscendolo per il suo fisico imponente. Una volta individuato, è stato facile per gli agenti risalire agli altri due complici, che si erano rifugiati in uno stabile nelle vicinanze. In breve tempo, le manette sono scattate per tutti e tre, segnando la fine della loro audace avventura criminale.

Le conseguenze legali per i minorenni

I tre giovani sono stati trasferiti al carcere minorile Beccaria, dove dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni. Oltre alla rapina in farmacia, uno di loro ha precedenti per atti persecutori nei confronti della sua giovane fidanzata. Questo episodio solleva interrogativi sulla crescente incidenza di crimini commessi da minorenni e sulla necessità di interventi mirati per prevenire tali comportamenti. La società è chiamata a riflettere su come affrontare il fenomeno delle baby gang, sempre più presenti nelle nostre città.