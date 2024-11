Un incontro tra Attilio Fontana e Ron DeSantis apre a nuove opportunità di scambio

Un incontro di rilevanza internazionale

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha recentemente accolto il governatore della Florida, Ron DeSantis, al 35esimo piano di Palazzo Lombardia. Questo incontro, parte di una missione economico-commerciale, ha visto la partecipazione di importanti figure politiche e istituzionali, tra cui il sottosegretario alle Relazioni internazionali, Raffaele Cattaneo, e gli assessori Guido Guidesi e Franco Lucente.

Opportunità di collaborazione

Durante l’incontro, Fontana ha sottolineato l’importanza strategica di questo evento, evidenziando come possa rafforzare i legami tra Lombardia e Stati Uniti, in particolare con la Florida. “Abbiamo discusso della possibilità di intensificare gli scambi commerciali e di sviluppare collaborazioni in settori chiave come la ricerca e l’innovazione”, ha dichiarato il presidente lombardo.

Un memorandum per la salute e la scienza

Un passo significativo è stato il memorandum firmato tra la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e il The Florida International University Board of Trustees. Questo accordo prevede lo sviluppo di collaborazioni su temi scientifico-sanitari, un segnale chiaro della volontà di entrambe le parti di lavorare insieme per il progresso della salute pubblica.

Un futuro promettente per Lombardia e Florida

Fontana ha proposto di elaborare un accordo formale tra Lombardia e Florida, sottolineando che la Lombardia, per PIL, occuperebbe la decima posizione nell’Unione Europea, mentre la Florida è uno degli Stati più rilevanti degli Stati Uniti, posizionandosi al 15° posto a livello mondiale. Questa sinergia potrebbe portare vantaggi reciproci, creando nuove opportunità di crescita economica.

Interesse per il turismo e la cultura

Il governatore DeSantis ha mostrato un forte interesse per il sistema economico-produttivo lombardo e le potenzialità turistiche della regione, in particolare per i suoi laghi e montagne. La valorizzazione del patrimonio culturale lombardo rappresenta un ulteriore aspetto su cui si potrebbe lavorare insieme, promuovendo scambi culturali e turistici tra le due regioni.