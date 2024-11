Un uomo di 60 anni soccorso dopo un grosso incendio in via Lisiade Pedroni.

Un incendio di grandi proporzioni

Giovedì sera, attorno alle 21.30, un incendio di notevoli dimensioni ha colpito un capannone situato in via Lisiade Pedroni, nella zona di Affori a Milano. Le fiamme, alte e minacciose, hanno generato una densa nuvola di fumo nero visibile da lontano, attirando l’attenzione di residenti e passanti. L’evento ha scatenato un’immediata risposta da parte dei vigili del fuoco, che sono accorsi sul posto con diverse squadre per cercare di domare il rogo.

Intervento delle forze dell’ordine e soccorsi

Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell’incendio sono giunti anche quattro equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), composti da tre ambulanze e un’automedica. Durante le operazioni di soccorso, un uomo di 60 anni è stato assistito dal personale sanitario presente. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma le autorità stanno indagando per capire se ci siano responsabilità o fattori scatenanti da considerare.

Chiusura della strada e impatto sulla comunità

La strada in cui si è verificato l’incendio, che ospita anche una ricicleria dell’Amsa, è stata chiusa al traffico per garantire la sicurezza dei cittadini e facilitare le operazioni di spegnimento. La presenza di diverse pattuglie dei carabinieri ha contribuito a mantenere l’ordine e a gestire la situazione, evitando possibili disordini tra i curiosi accorsi sul posto. Questo evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che si sono trovati a fronteggiare una situazione di emergenza inaspettata.