La Polizia intensifica i controlli contro i reati predatori nel trasporto pubblico

Un’operazione contro i furti nei trasporti pubblici

La Polizia di Stato di Milano ha recentemente intensificato i controlli per contrastare i furti nei mezzi di trasporto pubblico. Questa iniziativa è stata attuata dal Questore di Milano, Bruno Megale, per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti. Mercoledì 13 novembre, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato sei sudamericani, accusati di furto aggravato ai danni di due donne, in un’operazione che ha messo in luce l’abilità e la determinazione dei ladri.

Il colpo in metropolitana

Il primo arresto è avvenuto intorno alle 11.30 presso la fermata della metropolitana Famagosta. Un cileno di 39 anni, dopo aver preso un autobus, ha avvicinato diverse persone con la scusa di chiedere informazioni. Approfittando della distrazione di una donna peruviana di 54 anni, ha rubato il suo smartphone, celando la mano con una sciarpa nera. Gli agenti, che avevano osservato la scena, sono intervenuti prontamente, arrestando il ladro sul posto.

Un gruppo ben organizzato

Nel pomeriggio dello stesso giorno, la Squadra Mobile ha notato tre uomini nei pressi della stazione Centrale, intenti a comunicare tra loro tramite cellulare e cuffiette. Questi individui, con precedenti per furti, hanno messo in atto un piano per derubare una donna mozambicana di 42 anni. Mentre uno di loro fungeva da palo, gli altri hanno agito rapidamente per sottrarre la borsa della vittima, approfittando della sua distrazione. Anche in questo caso, gli agenti sono intervenuti tempestivamente, arrestando i tre complici.

Un altro colpo sventato

La sera seguente, gli agenti hanno arrestato un cubano di 36 anni e una peruviana di 31 anni, sorpresi mentre tentavano di derubare un gruppo di donne sedute a un tavolo all’esterno di un ristorante. I due, dopo aver monitorato attentamente la situazione, hanno messo in atto un’azione coordinata per impossessarsi di uno zaino. Grazie alla vigilanza degli agenti, sono stati bloccati prima di riuscire a fuggire con il bottino.

La risposta della Polizia

Questi eventi evidenziano l’importanza della presenza delle forze dell’ordine nelle aree ad alto rischio di furto. La Polizia di Stato di Milano continua a lavorare instancabilmente per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti, intensificando i controlli e le operazioni di prevenzione. La collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine è fondamentale per contrastare questi reati e garantire un ambiente più sicuro per tutti.