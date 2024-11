Un importante passo avanti per il supporto ai più vulnerabili nella città meneghina.

Un gesto di solidarietà che fa la differenza

Mercoledì prossimo, Milano assisterà a un’importante iniziativa di solidarietà: i City Angels, storica associazione di volontariato, riceveranno un nuovo furgone per il trasporto di beni di prima necessità destinati ai senzatetto. Questo gesto è reso possibile grazie alla generosità del Lions Club, che ha donato un capiente furgone Renault, strumento essenziale per migliorare l’assistenza a chi vive in condizioni di vulnerabilità.

Inaugurazione e presenza delle autorità

L’inaugurazione ufficiale del furgone avrà luogo mercoledì 13 novembre alle ore in Piazza della Scala, angolo via delle Case Rotte, accanto a Palazzo Marino. Sarà presente l’Assessore comunale al Welfare e Salute, Lamberto Bertolé, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, Terzo settore e volontariato per affrontare le sfide legate alla grave marginalità. “Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta contro l’emarginazione sociale”, ha dichiarato Bertolé, evidenziando come i City Angels siano parte integrante del piano comunale per il contrasto alla povertà.

Il valore del lavoro di rete

Rossella Vitali, Governatrice del Lions Club, ha espresso la sua soddisfazione per la donazione, affermando: “Siamo orgogliosi di supportare i City Angels, che da trent’anni si dedicano ad aiutare i più deboli non solo a Milano, ma anche in altre 21 città italiane. Questo service è un esempio di come le associazioni possano lavorare insieme per fornire un aiuto concreto ai bisognosi”. La sinergia tra le diverse realtà del volontariato è fondamentale per garantire un supporto efficace e tempestivo a chi vive in strada.

Un impegno costante per i più fragili

Mario Furlan, fondatore dei City Angels, ha accolto con entusiasmo la notizia del nuovo furgone, sottolineando come questo strumento permetterà di ampliare ulteriormente l’assistenza ai senzatetto. “Con l’arrivo dell’inverno, è fondamentale essere presenti sulle strade di Milano. Siamo attivi sette sere su sette, 365 giorni all’anno, e ora potremo farlo in modo ancora più efficace”, ha dichiarato Furlan. La storica madrina dei City Angels, Daniela Javarone, ha aggiunto: “Sono grata verso i Lions e fiera dei miei Angeli, che ogni giorno offrono supporto materiale e psicologico a centinaia di senzatetto milanesi, sia per strada che nei centri d’accoglienza”.