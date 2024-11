Oltre 900 flaconi di profumi contraffatti sequestrati dai carabinieri in un garage.

Un’operazione contro la contraffazione

Martedì 12 novembre, i carabinieri di San Donato Milanese hanno portato a termine un’importante operazione contro la contraffazione, sequestrando oltre 900 flaconi di profumi falsi. L’azione è scattata dopo alcune segnalazioni che hanno avviato un’attività investigativa mirata. I militari, dopo aver ricevuto informazioni dettagliate, hanno deciso di intervenire in un garage situato in via Martiri di Cefalonia, dove hanno trovato una vasta quantità di merce contraffatta.

Il blitz e il sequestro

Durante il blitz, i carabinieri hanno scoperto che i flaconi di profumo erano stati abilmente contraffatti, presentando marchi di importanti aziende del settore della cosmetica e della profumeria di lusso. La qualità apparente dei prodotti, che imitava quella dei veri profumi griffati, ha reso difficile la loro identificazione come falsi. Tuttavia, grazie all’accuratezza dell’indagine, i militari sono riusciti a mettere fine a questa attività illecita, sequestrando tutta la merce e avviando le procedure per la confisca.

Le conseguenze legali per i responsabili

Due uomini sono stati denunciati in seguito all’operazione: un 29enne di origine marocchina e un 37enne egiziano, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due devono ora rispondere di detenzione ai fini della vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti e di ricettazione. Questo episodio mette in luce non solo l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro la contraffazione, ma anche il crescente problema della vendita di prodotti falsificati, che danneggiano non solo le aziende legittime ma anche i consumatori.