Un uomo di 37 anni ferito durante un assalto in un'agenzia di trasferimento denaro.

Un assalto audace in pieno giorno

Mercoledì mattina, Saronno è stata teatro di un assalto armato che ha lasciato la comunità in stato di shock. Intorno alle 9, un’agenzia di Money Transfer situata in via Parini è stata presa d’assalto da un gruppo di malviventi. L’obiettivo? Portare via il denaro contante, ma l’operazione si è trasformata in un dramma quando un proiettile ha colpito un impiegato di 37 anni, ferendolo a una mano.

Le conseguenze dell’assalto

Il ferito è stato immediatamente soccorso dal personale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha provveduto a trasferirlo in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi, ma l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nella zona. I residenti sono comprensibilmente preoccupati per la violenza che ha colpito un luogo di lavoro normalmente considerato sicuro.

Indagini in corso

I carabinieri della Compagnia di Saronno sono già al lavoro per fare luce sull’accaduto. Le prime indagini hanno rivelato che i rapinatori sono fuggiti a bordo di un’auto nera, lasciando dietro di sé un’atmosfera di paura e incertezza. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella speranza di identificare i colpevoli e prevenire futuri incidenti simili.

Questo episodio non è isolato; negli ultimi mesi, la criminalità nella zona ha mostrato segni preoccupanti di aumento. La comunità di Saronno si chiede ora quali misure verranno adottate per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire simili atti di violenza in futuro.