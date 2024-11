Un giovane di 21 anni ha devastato otto automobili in un parcheggio milanese.

Un atto di vandalismo in piena notte

La serata di martedì 12 novembre ha visto un episodio di vandalismo che ha scosso la tranquillità del parcheggio di via De Cristoforis a Milano. Intorno alle 21, un ragazzo di 21 anni ha iniziato a colpire le automobili parcheggiate, utilizzando una catena come arma per devastare i veicoli. Questo atto insensato ha portato a danni significativi, con otto auto colpite in un breve lasso di tempo.

Intervento delle forze dell’ordine

Il guardiano del parcheggio, spaventato dalla situazione, ha prontamente contattato le forze dell’ordine, rifugiandosi nel suo gabbiotto per sicurezza. La polizia, allertata dal 112, è intervenuta rapidamente, giungendo sul posto con le volanti del commissariato Garibaldi-Venezia. Gli agenti hanno bloccato il giovane vandalizzatore, evitando ulteriori danni e garantendo la sicurezza dell’area.

Le conseguenze del vandalismo

Il 21enne, dopo essere stato arrestato, è stato portato nella casa circondariale di San Vittore. Le accuse a suo carico includono danneggiamento, un reato che può comportare sanzioni severe. Questo episodio mette in luce non solo l’atto di vandalismo in sé, ma anche le conseguenze legali che ne derivano. La comunità milanese si interroga su come prevenire simili atti in futuro e su quali misure di sicurezza possano essere implementate nei parcheggi pubblici per proteggere i veicoli dei cittadini.