La polizia locale intensifica le indagini dopo il ritrovamento di un furgone smontato.

Un nuovo caso di furto a Rho

Negli ultimi giorni, la città di Rho è stata scossa da un inquietante episodio di furto di veicoli. La polizia locale sta attualmente indagando su un caso che ha visto un furgone Citroën Jumper ritrovato smontato e abbandonato in un canale. Questo evento segue un episodio simile avvenuto solo una settimana prima, quando una Range Rover è stata trovata nella stessa condizione, priva del motore e cannibalizzata. La situazione sta sollevando preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali, che temono un incremento di tali attività criminali.

Dettagli dell’incidente

Il furgone è stato scoperto nella mattinata di martedì 12 novembre, in una zona strategica di via Ghisolfa, nei pressi dello svincolo autostradale per Milano-Torino. Nonostante il veicolo risulti intestato in leasing, al momento non è stata presentata alcuna denuncia di furto. Gli investigatori ipotizzano che si tratti di un furto su commissione, un modus operandi che sta emergendo come una preoccupante tendenza nella zona. La polizia locale, guidata dal comandante Antonino Frisone, sta esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare indizi sui responsabili di questi atti criminali.

Le conseguenze per la comunità

Il ritrovamento del furgone smontato non è solo un problema di sicurezza, ma rappresenta anche un rischio per la salute pubblica. I pezzi meccanici abbandonati nel canale potrebbero compromettere il deflusso dell’acqua, creando potenziali allagamenti in caso di piogge. La polizia ha prontamente rimosso il veicolo per evitare ulteriori problemi. La crescente incidenza di furti di veicoli e il modo in cui vengono gestiti dai ladri stanno sollevando interrogativi sulla sicurezza nella zona e sulla necessità di misure preventive più efficaci.