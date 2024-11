Un uomo di 39 anni arrestato dopo atti persecutori e un incendio doloso.

Un gesto di aiuto che si trasforma in incubo

La storia di una donna ucraina di 43 anni, che ha deciso di aiutare un connazionale in difficoltà, si è trasformata in un vero e proprio incubo. Da settembre, la signora aveva offerto cibo, vestiti e supporto a un 39enne, ignara del fatto che la sua gentilezza sarebbe stata ripagata con atti di stalking e violenza. La situazione è degenerata, portando la vittima a contattare le forze dell’ordine più volte, senza però ottenere la protezione necessaria.

Il culmine della persecuzione

Mercoledì 13 novembre, la situazione ha raggiunto un punto critico. Poco prima delle 22, la polizia e i vigili del fuoco sono stati allertati per un principio di incendio doloso in via Adriano, dove l’uomo aveva appiccato fuoco alla porta di ingresso dell’abitazione della sua benefattrice. I pompieri sono intervenuti prontamente, domando le fiamme, mentre gli agenti di polizia hanno avviato le indagini, ricostruendo la vicenda che ha portato all’arresto del 39enne.

La risposta delle forze dell’ordine

Nonostante i precedenti ammonimenti da parte del questore di Milano, l’uomo ha continuato a perseguitare la donna, culminando in questo atto violento. La vittima, spaventata e sotto pressione, aveva già chiesto aiuto alle autorità, ma la sua situazione non era stata gestita con la dovuta urgenza. L’intervento tempestivo del marito, che ha notato il fumo e ha allertato i vicini, ha permesso di fermare il piromane prima che potesse fuggire. La polizia ha arrestato l’ucraino, accusandolo di stalking e incendio doloso, portando finalmente un po’ di sollievo alla donna perseguitata.