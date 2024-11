Un uomo di 28 anni è stato arrestato per possesso di droga e arma illegale.

Controlli di routine portano a un arresto significativo

Nella serata di mercoledì 13 novembre, gli agenti di polizia di Milano hanno effettuato un arresto che ha messo in luce un preoccupante caso di spaccio di droga e possesso di armi. Durante un normale controllo di routine in via Pascarella, gli agenti hanno fermato un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati legati allo spaccio. La situazione ha preso una piega seria quando, durante la perquisizione, sono stati trovati oltre un chilo di hashish e una somma di 4300 euro in contante, segno evidente di attività illecite.

Scoperte inquietanti nella cantina

Il controllo non si è fermato alla semplice perquisizione dell’uomo. Gli agenti hanno deciso di estendere le indagini all’abitazione del sospetto, recandosi nella cantina. Qui, la scoperta è stata ancora più allarmante: una pistola Smith Wesson calibro 357 Magnum, detenuta illegalmente, insieme a 14 munizioni. Questo ritrovamento ha sollevato ulteriori interrogativi sulla pericolosità del soggetto e sulla sua possibile connessione con attività criminali più ampie.

Le conseguenze legali dell’arresto

Dopo le scoperte fatte, il 28enne è stato arrestato e condotto nel carcere di San Vittore, dove dovrà affrontare gravi accuse. Le autorità stanno ora indagando ulteriormente per comprendere l’entità della rete di spaccio e se ci siano altri complici coinvolti. Questo arresto rappresenta un passo importante nella lotta contro il traffico di droga e la criminalità armata nella città, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica.