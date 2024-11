Rapine a Milano: un ragazzo derubato alla fermata dell’autobus

Un giovane di 19 anni vittima di una rapina nel quartiere di Quarto Oggiaro a Milano.

Un pomeriggio di paura a Quarto Oggiaro

Martedì 12 novembre, nel quartiere di Quarto Oggiaro a Milano, un ragazzo di 19 anni è stato vittima di una rapina mentre attendeva l’autobus. L’episodio è avvenuto intorno alle 17, quando il giovane è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi, descritti come aventi tratti somatici nordafricani. In un attimo, gli hanno strappato la collanina d’oro che portava al collo e sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce. Fortunatamente, il giovane non ha riportato ferite e non è stato necessario il suo trasporto al pronto soccorso.

La risposta delle forze dell’ordine

La polizia è immediatamente intervenuta e ha avviato le indagini per identificare i responsabili di questo atto criminoso. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nei quartieri milanesi, dove i furti e le rapine sembrano essere in aumento, creando un clima di insicurezza tra i residenti.

Un altro tentativo di rapina nella stessa serata

Nonostante l’incidente avvenuto nel pomeriggio, la serata di martedì ha visto un altro episodio di criminalità. Intorno alle 21.30, due cittadini peruviani di 27 e 29 anni sono stati arrestati per tentata rapina. I due uomini hanno cercato di derubare un loro concittadino di 32 anni in via Padova. Gli agenti della questura, allertati da una segnalazione, sono riusciti a fermarli mentre stavano rincorrendo la vittima, impugnando bottiglie di vetro come armi. Questo secondo episodio evidenzia la necessità di un intervento più incisivo da parte delle autorità per garantire la sicurezza dei cittadini.