Le figlie chiedono donazioni a favore di progetti sociali in memoria della madre.

Un addio speciale per Licia Pinelli

Il , Milano si prepara a dare l’ultimo saluto a Licia Pinelli, moglie dell’anarchico Giuseppe Pinelli, scomparsa pochi giorni fa. Le figlie, Silvia e Claudia, hanno lanciato un appello sui social, invitando amici e conoscenti a partecipare alla cerimonia funebre, ma con una richiesta particolare: “Niente fiori, per favore”. Questo gesto non è solo una scelta personale, ma un invito a onorare la memoria della madre attraverso azioni concrete e significative.

Dettagli della cerimonia

La funzione funebre si svolgerà presso la Sala del Commiato della casa funeraria San Siro, situata in via Corelli 120 a Milano, a partire dalle 14.30. Dopo la cerimonia, Licia sarà cremato e le sue ceneri saranno portate al cimitero di Turigliano a Carrara, dove riposerà accanto al marito Pino. Questo momento di commemorazione rappresenta non solo un addio, ma anche un’opportunità per riflettere sull’eredità di Licia e sul suo impegno sociale.

Un gesto di solidarietà

Le figlie di Licia hanno espresso il desiderio che, invece di portare fiori, chiunque voglia partecipare possa fare una donazione a un’associazione o a un progetto di impegno sociale. Questo gesto sottolinea l’importanza di continuare l’opera di Licia, che ha sempre sostenuto cause sociali e comunitarie. La richiesta di donazioni è un modo per mantenere viva la sua memoria e contribuire a un mondo migliore, proprio come avrebbe voluto.

La partecipazione dell’Anpi

Alla cerimonia parteciperà anche l’Anpi provinciale di Milano, come ha annunciato il presidente Primo Minelli durante un incontro al Piccolo Teatro. “Ci saremo in massa e con le bandiere”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza della figura di Licia nella storia dell’anarchismo e del movimento per i diritti civili in Italia. La sua vita e il suo impegno continueranno a ispirare le generazioni future.

Un’eredità di impegno e passione

Licia Pinelli non è stata solo una moglie e madre, ma anche una figura di riferimento per molti. La sua dedizione alle cause sociali e il suo spirito combattivo hanno lasciato un segno indelebile nella comunità. L’ultimo saluto a Licia non è solo un momento di tristezza, ma anche un’opportunità per celebrare la sua vita e il suo impegno. Le figlie, attraverso il loro appello, ci ricordano che la memoria di Licia può continuare a vivere attraverso le azioni di solidarietà e impegno sociale.