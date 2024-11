La società del gruppo bio food, ex presieduta da Daniela Santanchè, affronta gravi perdite e una possibile liquidazione.

Un patrimonio netto negativo e perdite ingenti

La situazione di Boiera spa, nota società del settore bio food, si fa sempre più critica. Secondo la relazione del commissario incaricato, la società presenta un patrimonio netto negativo di circa 8 milioni di euro. Questo dato allarmante evidenzia un buco finanziario che mette in discussione la sostenibilità dell’azienda. La crisi è stata ulteriormente aggravata dalle perdite accumulate, che ammontano a quasi 1,4 milioni di euro solo dall’inizio dell’anno. La situazione finanziaria di Boiera spa è quindi sotto la lente d’ingrandimento, con il rischio di una liquidazione giudiziale che si profila all’orizzonte.

Il contesto legale e le prospettive di ristrutturazione

Domani, 14 novembre, si svolgerà un’udienza cruciale presso il Tribunale fallimentare di Milano, dove si discuterà dell’istanza di liquidazione giudiziale presentata dai pubblici ministeri Marina Gravina e Luigi Luzi. La decisione dei giudici sarà determinante per il futuro della società. Il commissario ha espresso un parere negativo riguardo all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, suggerendo che le possibilità di risanamento siano limitate. La ristrutturazione, sebbene possa sembrare una via d’uscita, appare complessa e difficile da attuare, considerando le perdite e il debito accumulato.

Il legame con Daniela Santanchè e le implicazioni politiche

La vicenda di Boiera spa non è solo una questione economica, ma ha anche risvolti politici significativi. Daniela Santanchè, ex presidente della società, è attualmente ministra del Turismo e il suo legame con l’azienda solleva interrogativi sulla gestione e sulla trasparenza. Inoltre, anche Canio Mazzaro, ex compagno della ministra, ha ricoperto ruoli di amministrazione all’interno della società. Questa intersezione tra affari e politica potrebbe influenzare non solo le decisioni legali, ma anche l’opinione pubblica riguardo alla gestione delle crisi aziendali in Italia.