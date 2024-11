Un uomo di 47 anni è rimasto ferito in un incidente stradale a Milano, indagini in corso.

Un incidente che ha scosso Milano

Martedì sera, un incidente stradale ha coinvolto un monopattino elettrico in via Mario Morgantini, nel quartiere di San Siro a Milano. Un uomo di 47 anni è rimasto ferito e ha richiesto l’intervento immediato del personale del 118. L’episodio è avvenuto attorno alle 19, e la dinamica dell’incidente è attualmente sotto indagine da parte della polizia locale.

Intervento dei soccorsi

All’arrivo dei soccorsi, l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato tre equipaggi con ambulanze e un’auto medica in codice rosso, segnalando la gravità della situazione. Tuttavia, dopo una valutazione più approfondita, il codice è stato declassato a giallo, indicando che le condizioni del ferito non erano così critiche come inizialmente temuto. I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasportare l’uomo in ospedale per ulteriori accertamenti.

Impatto sul traffico e indagini in corso

Il luogo dell’incidente ha subito un rallentamento del traffico, con diverse pattuglie della polizia locale che sono intervenute per effettuare i rilievi necessari. Gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di capire le cause che hanno portato all’incidente. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza dei monopattini elettrici in città, un tema sempre più attuale in un contesto urbano dove la mobilità sostenibile sta guadagnando terreno.