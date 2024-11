Un incendio divampato in via Ernesto Breda ha richiesto l'intervento dei soccorritori.

Un incendio preoccupante in via Ernesto Breda

Mercoledì mattina, intorno alle 9.30, un incendio è scoppiato in un interrato abbandonato in via Ernesto Breda, tra Sesto San Giovanni e Milano. Le fiamme hanno generato una colonna di fumo denso, visibile anche a distanza, attirando l’attenzione dei residenti e delle autorità locali. I vigili del fuoco sono stati prontamente allertati e sono intervenuti con diversi mezzi per domare il rogo e garantire la sicurezza della zona.

Evacuazione e soccorsi sul posto

Nonostante l’incendio non abbia causato feriti, le fiamme e il fumo hanno reso necessaria l’evacuazione dell’edificio coinvolto e di parte dello stabile adiacente. Alcuni residenti, colpiti dall’inalazione di fumi tossici, sono stati medicati sul posto dal personale del 118. L’intervento dei soccorritori è stato fondamentale per garantire la sicurezza di tutti e per limitare i danni causati dall’incendio.

Le operazioni di bonifica e sicurezza

Le squadre dei vigili del fuoco, dopo aver circoscritto le fiamme, sono attualmente al lavoro per mettere in sicurezza gli edifici coinvolti e bonificare l’area. È fondamentale che le operazioni vengano svolte con la massima attenzione, per evitare ulteriori rischi per la salute pubblica e per garantire la sicurezza dei residenti. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e forniranno aggiornamenti man mano che le operazioni proseguono.