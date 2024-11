Un controllo di routine si trasforma in un'operazione di polizia che svela un traffico di droga.

Un controllo di polizia inaspettato

Il lunedì 11 novembre ha visto un’operazione di polizia che ha sorpreso molti. Un uomo di 34 anni, residente a Missaglia, è stato arrestato a Milano dopo un controllo di routine. La pattuglia della polizia ha notato un comportamento sospetto da parte dell’uomo a bordo di una Volkswagen Golf, che continuava a fissare la volante e a chinarsi in modo inquietante. Questo ha spinto gli agenti a fermarlo per un controllo.

Scoperta di droga e denaro contante

Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto alcuni involucri di hashish e banconote per un valore superiore a 800 euro. Questa scoperta ha indotto i poliziotti a proseguire le indagini, portandoli a perquisire l’abitazione dell’uomo a Missaglia. Qui, la situazione è diventata ancora più grave: nel congelatore sono stati trovati oltre sette chili di hashish, suddivisi in 69 panetti, insieme a mazzette di banconote per un totale di oltre 20mila euro.

Attrezzature per la produzione di droga

Non solo droga e denaro: durante la perquisizione, gli agenti hanno anche scoperto alcuni grammi di marijuana e hashish, oltre a un macchinario noto come “Bubble extractor”. Questo dispositivo è utilizzato per estrarre oli e resine dalla cannabis, suggerendo che l’uomo potesse essere coinvolto nella produzione di sostanze stupefacenti. Il 34enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e portato nella casa circondariale di San Vittore, dove dovrà rispondere delle accuse di traffico di droga.