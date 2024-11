Un ex animatore accusato di violenza sessuale su una ragazzina di 12 anni è stato prosciolto per mancanza di prove.

Il contesto del caso

Nel mese di agosto 2022, un episodio di presunta violenza sessuale ha scosso un villaggio turistico di Otranto, dove un giovane animatore cubano, residente a Milano, è stato accusato di aver abusato di una ragazzina di soli 12 anni. La vicenda ha sollevato interrogativi e preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei minori in contesti turistici, dove la vulnerabilità può essere sfruttata da adulti senza scrupoli.

La sentenza della gup di Lecce

Martedì scorso, la giudice per l’udienza preliminare, Anna Paola Capano, ha emesso una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato, evidenziando la mancanza di prove concrete a sostegno delle accuse. Nonostante la gravità delle accuse, l’assenza di elementi che dimostrassero la consapevolezza dell’imputato riguardo al procedimento penale a suo carico ha portato alla decisione di proscioglimento. Questo solleva interrogativi sulla gestione delle comunicazioni legali e sull’efficacia delle indagini condotte dalla polizia.

Le testimonianze e le contraddizioni

Durante l’incidente probatorio, la giovane vittima ha raccontato di aver ballato con l’animatore, il quale le avrebbe offerto un drink che l’avrebbe stordita. Secondo la testimonianza, l’animatore avrebbe poi abusato di lei in un bagno del villaggio. Tuttavia, l’imputato ha respinto le accuse, sostenendo che la ragazzina si fosse ubriacata e avesse inventato la storia per giustificare il suo stato di alterazione agli occhi dei genitori. Questa contraddizione ha complicato ulteriormente il caso, rendendo difficile per la giustizia stabilire la verità.

Il futuro del caso

Nonostante la sentenza di non luogo a procedere, la questione non è del tutto chiusa. La polizia giudiziaria ha ancora la possibilità di rintracciare l’imputato, il quale risulta attualmente irreperibile. Se dovesse essere trovato, gli verrà notificata la sentenza, che include anche l’obbligo di partecipare a un’udienza. Questo scenario lascia aperta una ‘finestra’ di opportunità per ulteriori sviluppi, ma solleva anche interrogativi sulla protezione delle vittime di abusi e sulla necessità di un sistema giuridico più efficace nel trattare tali casi delicati.