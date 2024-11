Tragedia sul Monte Cavallo: giovane escursionista perde la vita

Un giovane di 33 anni è deceduto dopo una caduta di 30 metri mentre si arrampicava.

Un incidente fatale sul Monte Cavallo

Sabato 9 novembre, il Monte Cavallo, situato nella Val Brembana in provincia di Bergamo, è stato teatro di una tragedia. Un giovane escursionista di 33 anni, Orazio Scalzo, ha perso la vita in un incidente mentre si trovava in un’area impervia tra i comuni di Valleve e Mezzoldo. L’uomo, originario di Roma ma residente a Magenta, stava affrontando una scalata quando, per motivi ancora da chiarire, è precipitato nel vuoto per circa 30 metri.

Le dinamiche dell’incidente

Intorno alle 14.30, alcuni testimoni hanno udito un urlo seguito da un forte rumore di pietre che rotolavano verso valle. Questo ha spinto un passante a contattare il numero unico di emergenza (Nue) per segnalare l’accaduto. Immediatamente, sono scattate le operazioni di soccorso: un’eliambulanza ha raggiunto il luogo dell’incidente, accompagnata dai tecnici del soccorso alpino e dai carabinieri della compagnia di Zogno. Nonostante i rapidi interventi, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Il recupero del corpo e le indagini

Dopo aver constatato il decesso, il corpo di Orazio Scalzo è stato recuperato e trasportato a valle. La procura ha già dato il nulla osta per la sepoltura, permettendo così alla famiglia di procedere con i funerali. Questo tragico evento ha scosso la comunità locale e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle escursioni in montagna, un’attività che, sebbene affascinante, comporta rischi significativi, soprattutto per chi affronta percorsi impegnativi senza la dovuta preparazione.

La sicurezza in montagna: un tema cruciale

La morte di Orazio Scalzo sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate durante le escursioni. Gli esperti raccomandano di informarsi sempre sulle condizioni meteorologiche, di utilizzare attrezzature appropriate e di non affrontare percorsi al di fuori delle proprie capacità. La montagna, pur essendo un luogo di bellezza e avventura, può rivelarsi insidiosa e pericolosa se non si rispettano le norme di sicurezza. È fondamentale che ogni escursionista prenda coscienza dei propri limiti e si prepari adeguatamente per affrontare le sfide che la natura presenta.