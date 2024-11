Nessuna evacuazione necessaria dopo l'intervento dei vigili del fuoco a Nerviano.

Un pomeriggio di allerta a Garbatola

Nel pomeriggio di lunedì, la tranquillità della scuola elementare di Garbatola, frazione di Nerviano, è stata interrotta da un forte odore di gas che ha destato preoccupazione tra il personale e i genitori. La situazione ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che sono stati allertati per verificare la fonte dell’odore e garantire la sicurezza degli studenti.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Giunti sul posto con diversi mezzi, i vigili del fuoco hanno effettuato controlli approfonditi per escludere la possibilità di una fuga di gas. Grazie alla loro professionalità e preparazione, è stato possibile rassicurare il personale scolastico e i genitori, confermando che non vi era alcun pericolo imminente. La situazione è stata gestita con grande attenzione, evitando il panico tra gli studenti, che sono rimasti in aula durante le operazioni di verifica.

Origine dell’odore ancora sconosciuta

Nonostante le indagini condotte dai vigili del fuoco, l’origine del forte odore di gas rimane un mistero. Le autorità competenti stanno continuando a indagare per capire se ci siano stati fattori esterni o problemi all’interno della struttura scolastica che possano aver causato l’allerta. È fondamentale garantire la sicurezza degli ambienti scolastici, e questo episodio ha messo in luce l’importanza di una comunicazione efficace tra la scuola e i servizi di emergenza.