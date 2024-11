Furti alla Fiera di Milano: due arresti in pochi giorni

Due episodi di furto in pochi giorni alla Fiera di Rho, arrestati i responsabili.

Furti in fiera: un problema crescente

La Fiera di Milano, uno dei centri espositivi più importanti d’Europa, è stata teatro di due episodi di furto in rapida successione, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza durante eventi di grande affluenza. Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato quattro persone, due algerini e due peruviani, in due distinti interventi avvenuti tra giovedì e sabato scorsi. Questi eventi evidenziano la necessità di un monitoraggio costante e di misure di sicurezza più rigorose per proteggere i visitatori e i loro beni.

Il primo furto: un colpo audace

Giovedì scorso, durante l’Eicma, un’importante fiera dedicata al mondo delle moto, due cittadini algerini sono stati sorpresi mentre tentavano di rubare una busta contenente 650 euro dallo zaino di un visitatore malese. Gli agenti, attenti e vigili, hanno notato i due mentre osservavano i passanti nella zona ristorazione. Approfittando della distrazione della vittima, uno dei ladri ha afferrato lo zaino e, mentre l’altro faceva da palo, ha rapidamente nascosto il denaro nel suo giaccone. La prontezza degli agenti ha permesso di fermarli e restituire il denaro al legittimo proprietario.

Il secondo furto: un piano ben congegnato

Sabato pomeriggio, la situazione si è ripetuta con un altro tentativo di furto, questa volta da parte di due cittadini peruviani. Uno di loro, già noto alle forze dell’ordine per furto aggravato, ha cercato di rubare un borsello da un carrello mentre gli addetti allo stand erano impegnati a riordinare. Grazie all’attenzione di un collaboratore, il furto è stato sventato e i due ladri sono stati arrestati sul posto. Questo secondo episodio dimostra come i ladri stiano affinando le loro tecniche, utilizzando auricolari wireless per comunicare tra di loro e coordinare i loro movimenti.

La risposta delle autorità

Questi eventi hanno spinto le autorità a riflettere sull’efficacia delle misure di sicurezza attuate durante le fiere. La polizia ha già avviato un’indagine per comprendere meglio le dinamiche di questi furti e per prevenire futuri episodi. È fondamentale che i visitatori siano sempre vigili e che segnalino comportamenti sospetti. La sicurezza in eventi di massa è una responsabilità condivisa, e la collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini è essenziale per garantire un ambiente sicuro per tutti.