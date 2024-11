Un uomo di 42 anni è stato arrestato per detenzione di cocaina e hashish.

Un arresto inaspettato

Nel primo pomeriggio di venerdì 8 ottobre, un’operazione dei carabinieri ha portato all’arresto di un uomo di 42 anni a Sesto San Giovanni. L’individuo, di nazionalità italiana e senza precedenti penali, è stato fermato dopo che i militari hanno notato il suo comportamento sospetto. Entrava e usciva dalla sua abitazione con una rapidità che ha destato l’attenzione delle forze dell’ordine.

La scoperta della droga

Durante il controllo, i carabinieri hanno trovato addosso all’uomo un involucro contenente un grammo di cocaina. Questo ha spinto i militari a proseguire con una perquisizione all’interno dell’abitazione. Qui, hanno rinvenuto una quantità sorprendente di sostanze stupefacenti: ben 153 grammi di cocaina e 1 grammo di hashish. Inoltre, sono stati trovati un bilancino di precisione, un taglierino e 890 euro in contante, segni inequivocabili di attività di spaccio.

Le conseguenze legali

L’arresto di questo uomo incensurato ha sollevato interrogativi sulla diffusione della droga nella zona. Le autorità locali stanno intensificando i controlli per contrastare il fenomeno dello spaccio, che continua a preoccupare la comunità. L’individuo è stato portato in carcere e dovrà affrontare accuse gravi che potrebbero comportare pene severe. Questo episodio mette in luce la necessità di una vigilanza costante e di interventi mirati per garantire la sicurezza dei cittadini.