Un incendio ha colpito un'azienda agricola a Gavirate, distruggendo 740 rotoballe di fieno.

Un incendio devastante

Nella notte scorsa, un incendio ha colpito un’azienda agricola situata a Gavirate, in provincia di Varese, causando danni ingenti. Le fiamme hanno distrutto ben 740 rotoballe di fieno, ognuna del peso di circa cinque quintali. Fortunatamente, il rogo si è sviluppato in una zona poco abitata, evitando conseguenze più gravi per le persone e le abitazioni vicine.

Intervento dei vigili del fuoco

Una vera e propria task-force è stata mobilitata per fronteggiare l’emergenza. Squadre e mezzi dei vigili del fuoco sono giunti da diverse località, tra cui Varese, Ispra, Tradate e Busto Arsizio. I lavori per domare l’incendio sono proseguiti per tutta la notte, con grande impegno da parte dei soccorritori. La tensostruttura del capannone, purtroppo, è andata completamente distrutta, ma la pista ciclabile e il vicino bosco sono rimasti intatti, evitando danni ambientali significativi.

Operazioni di smassamento in corso

Attualmente, le operazioni di “smassamento” sono in corso, con l’assistenza dei proprietari dell’azienda agricola, che hanno messo a disposizione un mezzo meccanico per facilitare le operazioni di spegnimento. Sul campo, i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese e quelli del distaccamento di Tradate continuano a lavorare, supportati dai volontari di Laveno Mombello. La situazione è sotto controllo, ma le cause dell’incendio sono ancora da accertare.