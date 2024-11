Follia in chiesa: uomo ubriaco aggredisce agenti di polizia a Brera

Un episodio di violenza in una chiesa milanese ha portato all'arresto di un uomo di 52 anni.

Un episodio di violenza in pieno centro

Sabato mattina, la tranquillità del quartiere Brera a Milano è stata interrotta da un episodio di violenza che ha lasciato i residenti e i passanti sconvolti. Un uomo di 52 anni, visibilmente ubriaco, ha fatto irruzione nella chiesa di San Marco, situata in via Cernaia, iniziando a comportarsi in modo aggressivo. La scena è stata surreale: l’uomo ha cominciato a sputare sull’altare, un gesto di profondo disprezzo che ha immediatamente allertato il sagrestano, il quale ha tentato di fermarlo.

Intervento della polizia e resistenza all’arresto

Nonostante l’intervento tempestivo della polizia, la situazione è rapidamente degenerata. L’uomo ha opposto resistenza, dando vita a una colluttazione che ha coinvolto due agenti. Purtroppo, durante il confronto, entrambi gli agenti sono rimasti feriti. Uno di loro ha riportato una frattura alla mano, necessitando di un intervento medico e di un gesso con una prognosi di 30 giorni. L’altro agente, sebbene meno gravemente ferito, ha ricevuto una prognosi di 7 giorni prima di essere dimesso dall’ospedale.

Le conseguenze legali dell’aggressore

Il responsabile di questo atto di violenza è stato arrestato e dovrà affrontare gravi accuse, tra cui vilipendio, resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di culto e sulla gestione delle situazioni di emergenza in contesti pubblici. La comunità di Brera, già nota per la sua vivacità culturale, si trova ora a dover fare i conti con un evento che ha scosso la sua quotidianità. Le autorità locali stanno valutando misure per garantire una maggiore sicurezza e prevenire simili incidenti in futuro.