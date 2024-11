Un grave incidente ha colpito un ciclista ad Arese, trasportato d'urgenza in ospedale.

Un drammatico incidente in via Valera

Venerdì mattina, attorno al mezzogiorno, un uomo di 80 anni ha vissuto un momento di grande paura mentre si trovava in sella alla sua bicicletta in via Valera, ad Arese, un comune della provincia di Milano. L’anziano ciclista ha accusato un malore improvviso, crollando a terra in condizioni critiche. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Il personale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è giunto rapidamente sul luogo dell’incidente, portando con sé due equipaggi, uno su automedica e l’altro su ambulanza. I medici hanno prestato le prime cure all’uomo, che inizialmente era stato soccorso per un presunto incidente stradale. Tuttavia, le condizioni del ciclista si sono rivelate più gravi del previsto, tanto che è stato necessario un trasferimento d’urgenza all’ospedale Galeazzi di Milano.

La situazione attuale del paziente

Attualmente, l’anziano ciclista si trova in prognosi riservata presso il nosocomio milanese. Le sue condizioni sono monitorate costantemente dai medici, che stanno facendo il possibile per stabilizzarlo. Questo episodio mette in luce l’importanza della sicurezza stradale, soprattutto per i ciclisti, che sono spesso vulnerabili in situazioni di emergenza. La presenza dei militari della Compagnia carabinieri di Rho sul posto ha garantito un ulteriore supporto durante le operazioni di soccorso.