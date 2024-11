Un 20enne marocchino arrestato dopo una rapina in metro a Sant'Ambrogio.

Un nuovo episodio di criminalità in metropolitana

Milano, una delle città più vivaci d’Italia, si trova nuovamente al centro dell’attenzione a causa di un episodio di criminalità che ha scosso i pendolari. Un ragazzo di 20 anni, originario del Marocco e con precedenti penali, è stato arrestato dopo aver commesso una rapina su un vagone della metropolitana M2. Questo evento non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di rapine che affliggono il sistema di trasporto pubblico milanese.

La dinamica della rapina

Secondo le testimonianze, l’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 8 novembre, intorno alle 18, nella zona di piazza Sant’Ambrogio. La vittima, un passeggero della metro, è stata avvicinata dal ladro che, posizionandosi di fronte a lei, le ha strappato una collanina con un crocifisso. La vittima ha tentato di inseguire il malvivente, ma è stata spinta via, rendendo vano il suo tentativo di recuperare il bottino.

Intervento delle forze dell’ordine

Fortunatamente, la prontezza degli agenti di polizia ha portato a un rapido intervento. Gli agenti, infatti, sono riusciti a placcare il ladro all’altezza di via Olona, dove è stato trovato in possesso della refurtiva, prontamente restituita alla legittima proprietaria. Questo arresto rappresenta un passo importante nella lotta contro la criminalità urbana, ma solleva anche interrogativi sulla sicurezza dei mezzi pubblici e sulla necessità di misure preventive più efficaci.

Un fenomeno in crescita

Le rapine in metropolitana a Milano non sono un fenomeno nuovo, ma negli ultimi mesi si è registrato un aumento degli episodi di questo tipo. Nella stessa notte dell’arresto, un altro uomo di origini egiziane è stato aggredito e derubato del suo cellulare e di una tessera Atm. Questo evidenzia un problema sistemico che richiede l’attenzione delle autorità competenti e una riflessione su come migliorare la sicurezza per i cittadini e i turisti che utilizzano il trasporto pubblico.