Un uomo di 44 anni ha rubato un cappello e uno scaldacollo, aggredendo la proprietaria.

Un furto audace in pieno centro

Ieri sera, venerdì 8 novembre, Milano è stata teatro di un episodio di furto che ha lasciato molti cittadini increduli. Intorno alle 19.30, in ripa di Porta Ticinese, un uomo di 44 anni, cittadino svizzero con precedenti penali, ha messo in atto un colpo audace ai danni di una bancarella. Il ladro ha rubato un cappello di lana e uno scaldacollo, approfittando della distrazione della proprietaria.

La reazione della proprietaria

Nonostante la rapidità del furto, la proprietaria della bancarella ha reagito prontamente, cercando di fermare il ladro. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata: l’uomo, nel tentativo di fuggire, ha aggredito la donna spingendola via. Questo gesto ha suscitato l’attenzione di alcuni passanti e ha allertato le forze dell’ordine, che si trovavano nelle vicinanze.

Intervento della polizia e arresto

Grazie alla prontezza degli agenti di polizia, il ladro è stato placcato poco dopo la fuga. Gli agenti hanno arrestato l’uomo con l’accusa di rapina impropria, portandolo via dalla scena del crimine. Questo episodio mette in luce non solo il problema della sicurezza nelle strade di Milano, ma anche il coraggio di chi, come la proprietaria della bancarella, si oppone ai furti e alle aggressioni, rischiando la propria incolumità.