Le indagini si intensificano con nuove ipotesi e interrogatori chiave.

Il caso Equalize: un intrigo internazionale

Le indagini sull’agenzia Equalize, guidata da Carmine Gallo ed Enrico Pazzali, continuano a rivelare dettagli inquietanti. Al centro dell’attenzione ci sono presunti dossieraggi illegali che avrebbero coinvolto una rete di cyber spie. Recentemente, è emersa l’ipotesi che un server, non ancora rintracciato, possa trovarsi in Belgio e sia stato utilizzato per raccogliere informazioni riservate su vari personaggi, attingendo a banche dati protette.

Sequestri e rogatorie internazionali

Nei giorni scorsi, un server in Lituania è stato sequestrato dalle autorità, mentre la Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Milano sta preparando una rogatoria verso l’Inghilterra. Qui, si sospetta che un secondo gruppo di spie, collegato a Samuele Calamucci, hacker associato a Equalize, possa aver operato. La complessità della situazione è accentuata dalla necessità di coordinare le indagini su più fronti, coinvolgendo diverse nazioni europee.

Interrogatori e dichiarazioni inquietanti

Negli ultimi giorni, sono stati effettuati numerosi interrogatori, tra cui quello di Massimiliano Camponovo, attualmente agli arresti domiciliari. L’audizione, durata circa nove ore, ha portato a dichiarazioni sorprendenti. Camponovo ha affermato che dietro il sistema di hackeraggio ci sarebbe una “mano oscura”, un’affermazione che ha suscitato l’interesse degli inquirenti. Questa dichiarazione è stata ribadita anche al pubblico ministero, alimentando ulteriormente le speculazioni su una rete più ampia di attività illecite.

Prospettive future e incertezze

Resta da vedere quali sviluppi emergeranno nelle prossime settimane. La questione del server belga e le possibili connessioni tra gli indagati e il Belgio sono ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno lavorando incessantemente per svelare la verità dietro a questo intricato caso di cyber spionaggio e dossieraggi. Con ogni nuovo interrogatorio e ogni nuova scoperta, il quadro si fa sempre più complesso, lasciando il pubblico con molte domande e poche risposte.