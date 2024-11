Un uomo è rimasto ferito mentre lavorava su una macchina agricola, indagini in corso.

Un grave incidente sul lavoro

Nella mattinata di giovedì 7 novembre, un grave incidente ha colpito un operaio di 56 anni presso la Cascina Gazzera a Cerro al Lambro. L’uomo, mentre era impegnato nella pulizia di una macchina agricola, ha subito un infortunio che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio ha posizionato un attrezzo affilato a terra e, nel tentativo di manovrare il mezzo, è caduto, finendo sopra il macchinario stesso e riportando una ferita al collo.

Intervento dei soccorsi

La situazione ha richiesto un intervento tempestivo. Dopo la chiamata al numero di emergenza 112, i soccorritori sono giunti sul posto in pochi minuti, accompagnati da carabinieri e tecnici dell’Agenzia di Tutela della Salute (Ats). L’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Vizzolo Predabissi, dove è attualmente sotto osservazione. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili, e i medici stanno monitorando attentamente la situazione.

Indagini in corso

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente e per determinare eventuali responsabilità. È fondamentale comprendere se siano state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro e se ci siano stati errori da parte dell’operaio o della gestione della macchina agricola. La sicurezza sul lavoro è un tema cruciale, e questo incidente riporta l’attenzione sulla necessità di garantire ambienti di lavoro sicuri e protetti per tutti gli operai.