La polizia locale intensifica i controlli per garantire la sicurezza nelle strade milanesi.

Controlli a tappeto nelle zone critiche di Milano

Negli ultimi giorni, Milano ha visto un’intensificazione dei controlli stradali da parte della polizia locale, con un focus particolare sulle aree di Corvetto e Gabrio Rosa. Queste operazioni mirano a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare comportamenti illeciti come la guida sotto l’effetto di alcol e droghe, eccessi di velocità e altre infrazioni al codice della strada.

Risultati dei controlli: multe e arresti

Durante queste operazioni, sono stati fermati 203 veicoli e sono stati effettuati 190 alcol test e quattro test per la droga. I risultati parlano chiaro: 49 verbali sono stati emessi per infrazioni al codice della strada, e tre veicoli sono stati sottoposti a fermo o sequestro. Inoltre, quattro persone sono risultate positive agli alcol test, mentre un individuo è stato segnalato per possesso di sostanze stupefacenti, con un grammo di hashish trovato in suo possesso.

Controlli di velocità e detenzione di sostanze stupefacenti

Le operazioni non si sono fermate qui. Sono state rilevate 96 infrazioni per eccesso di velocità, con il ritiro della patente in due casi. La polizia ha anche denunciato due persone per detenzione ai fini di spaccio, trovate in possesso di quasi 6 grammi di marijuana e circa 150 grammi di hashish. Un altro individuo è stato indagato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre un malvivente è stato arrestato per furto con strappo ai danni di un cittadino tedesco.

Impegno delle autorità locali per la sicurezza

Queste operazioni di controllo sono state supportate anche dall’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, che ha sottolineato l’importanza di una presenza costante delle forze dell’ordine nei quartieri. “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini e vogliamo garantire un maggiore controllo sia di giorno che di notte”, ha affermato Granelli. Il comandante della polizia locale, Gianluca Mirabelli, ha aggiunto che tali operazioni sono fondamentali per monitorare il territorio, specialmente in zone con criticità.