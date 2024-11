Arrestati due trafficanti di droga a Cassano d’Adda

La polizia ferma una coppia con 1,76 kg di cocaina in auto, indagini in corso.

Fermati durante un controllo stradale

Nel pomeriggio di ieri, la polizia di stato ha effettuato un’importante operazione di controllo a Cassano d’Adda, in provincia di Milano, che ha portato all’arresto di una coppia per traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti, posizionati strategicamente in via Tentorio, hanno notato una Peugeot 3008 di recente immatricolazione, noleggiata in Svizzera, destando immediatamente sospetti.

Sin dai primi momenti del controllo, i due occupanti, un uomo di 32 anni originario della Svizzera e una donna di 38 anni proveniente da Treviglio, hanno mostrato segni evidenti di nervosismo. Questo comportamento ha spinto gli agenti a procedere con un’ispezione più approfondita del veicolo.

Scoperta della sostanza stupefacente

Durante l’ispezione, sotto il sedile del passeggero, è stato rinvenuto un pacco con il marchio di una nota azienda di vendite online. All’interno del pacco, gli agenti hanno trovato ben 1,76 kg di cocaina, una quantità significativa che ha confermato i sospetti iniziali. La coppia non ha fornito spiegazioni plausibili riguardo al possesso della sostanza, il che ha ulteriormente aggravato la loro posizione.

Successivamente, i due sono stati trasportati in questura per l’identificazione e, dopo le procedure di rito, sono stati arrestati con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Il pubblico ministero ha disposto il loro trasferimento alla Casa Circondariale di Como, dove rimarranno a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Indagini in corso per un traffico più ampio

Le indagini non si fermano qui. Gli inquirenti stanno attualmente lavorando per chiarire se la coppia sia coinvolta in un traffico di droga più ampio, che potrebbe collegare diverse attività illecite tra Italia e Svizzera. La polizia sta cercando di tracciare l’intera rete di traffico di stupefacenti, per comprendere l’estensione e l’organizzazione di queste operazioni criminali.

Questo arresto rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il traffico di droga nella regione, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare questo fenomeno. La collaborazione tra le diverse agenzie di polizia sarà fondamentale per smantellare le reti di traffico e garantire la sicurezza dei cittadini.