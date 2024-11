Aggressioni sui treni: la sicurezza dei lavoratori è a rischio

Un nuovo episodio di aggressione mette in luce la necessità di maggiori misure di sicurezza per il personale ferroviario.

Un episodio inquietante

Recentemente, un episodio di violenza ha scosso il servizio ferroviario italiano, quando una capotreno di Trenord è stata aggredita su un convoglio della tratta Milano Porta Genova-Mortara. La donna, di 48 anni, ha tentato di fermare un passeggero che stava fumando all’interno del treno, un comportamento vietato e pericoloso. La risposta dell’uomo, descritto come un cittadino straniero di origine nordafricana, è stata violenta: ha colpito la capotreno con due schiaffi in faccia. Fortunatamente, la donna non ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza del personale ferroviario.

Un problema crescente

Questo non è un caso isolato. Si tratta della seconda aggressione a un capotreno in pochi giorni, un segnale allarmante che indica un aumento della violenza sui mezzi pubblici. Martedì 5 novembre, i lavoratori di Trenitalia, Tper, Fs Security, Italo Ntv e Trenord hanno indetto uno sciopero per chiedere misure di sicurezza più efficaci, in seguito a un accoltellamento avvenuto a bordo di un treno regionale tra Genova e Busalla. La paura tra i dipendenti è palpabile, e molti chiedono interventi immediati per garantire la loro incolumità.

Le richieste dei lavoratori

I rappresentanti sindacali hanno sottolineato l’importanza di implementare sistemi di sicurezza più rigorosi, come la presenza di agenti di sicurezza sui treni e nelle stazioni, oltre a campagne di sensibilizzazione per i passeggeri. È fondamentale che i lavoratori possano svolgere il loro lavoro senza temere per la propria vita. Le aggressioni non solo mettono a rischio la sicurezza del personale, ma creano anche un clima di paura tra i passeggeri, che potrebbero sentirsi insicuri durante i viaggi.

Il ruolo delle istituzioni

Le istituzioni devono prendere sul serio questa situazione e lavorare a stretto contatto con le compagnie ferroviarie per sviluppare strategie efficaci. È essenziale che vengano adottate misure preventive per evitare che episodi simili si ripetano in futuro. La sicurezza sui treni non deve essere un tema trascurato, ma una priorità per garantire un servizio pubblico efficiente e sicuro per tutti.