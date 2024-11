Due incidenti sull'A4 e lo sciopero dei trasporti creano disagi nel traffico milanese.

Incidenti sull’Autostrada A4

Venerdì mattina, la Città metropolitana di Milano ha vissuto una giornata di intenso caos stradale, complicata da due incidenti avvenuti sull’Autostrada A4. Entrambi gli eventi si sono verificati a breve distanza l’uno dall’altro, poco dopo le 9, creando notevoli disagi per gli automobilisti in transito verso Torino.

Il primo incidente, segnalato alle 9.09, ha avuto luogo nel tratto tra l’A8 Milano Certosa e l’uscita Pero Fiera Milano. Due auto si sono scontrate, e una donna di 30 anni ha riportato ferite, ma fortunatamente non gravi, grazie all’intervento tempestivo del personale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu).

Le conseguenze del secondo incidente

Il secondo incidente è stato segnalato alle 9.11, sempre in direzione Torino, ma poco dopo la Barriera Milano Est. Questa volta, quattro persone sono rimaste coinvolte, ma nessuna di esse ha riportato ferite gravi. I soccorsi sono stati prontamente attivati, con due equipaggi del 118 che sono intervenuti per garantire assistenza ai feriti.

Le forze dell’ordine, in particolare la polizia stradale, sono state incaricate di effettuare i rilievi del caso. Le prime indagini suggeriscono che la visibilità ridotta a causa della nebbia possa essere stata una delle cause principali di questi incidenti, come evidenziato da un video diffuso da Autostrade per l’Italia.

Disagi nel traffico e sciopero dei trasporti

Oltre agli incidenti, il traffico è stato ulteriormente complicato dallo sciopero dei trasporti, che ha avuto luogo nella stessa giornata. Questo ha portato a una situazione di congestione, con code che si sono estese per circa 2 chilometri tra il bivio A4/Raccordo Tangenziale Est e Monza. Gli automobilisti hanno dovuto affrontare lunghe attese e ritardi significativi nei loro spostamenti.

La combinazione di incidenti stradali e sciopero ha reso la situazione particolarmente difficile per chi si muoveva nella zona. Le autorità locali hanno invitato gli utenti della strada a prestare attenzione e a considerare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.