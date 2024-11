Un'odissea di paura e speranza per un anziano affetto da demenza senile a Cologno Monzese

Un pomeriggio di apprensione

Giovedì pomeriggio, un tranquillo giorno a Cologno Monzese si è trasformato in un incubo per la famiglia di un anziano di 78 anni. L’uomo, affetto da demenza senile, è uscito di casa intorno alle 17, indossando solo un pigiama, delle pantofole e uno scialle. La sua scomparsa ha immediatamente allarmato i familiari, che hanno iniziato a cercarlo disperatamente. La paura di non rivederlo più ha attanagliato i cuori dei suoi cari, mentre la notte si avvicinava e le temperature scendevano.

La ricerca e il ritrovamento

Con l’oscurità, la situazione è diventata sempre più critica. I familiari, preoccupati per le condizioni di salute dell’anziano, hanno allertato le autorità e hanno iniziato a perlustrare il quartiere. Fortunatamente, nelle prime ore della mattinata di venerdì, alcuni passanti hanno notato un uomo che vagava in viale Lombardia, un’area che l’anziano conosceva bene, essendo stata la sua residenza in passato. Questo ha fatto supporre che, in un momento di confusione, stesse cercando di ritrovare la strada verso casa.

Un lieto fine inaspettato

Quando l’anziano è stato ritrovato, sembrava in buone condizioni, nonostante la notte trascorsa all’aperto. È stato immediatamente accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele per accertamenti. La notizia del suo ritrovamento ha portato un sospiro di sollievo non solo alla sua famiglia, ma anche alla comunità locale, che si è mobilitata per aiutare nella ricerca. Questo episodio mette in luce l’importanza di una rete di supporto per le persone anziane, specialmente quelle affette da malattie come la demenza, che possono portare a situazioni di vulnerabilità e rischio.