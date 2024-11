Un violento incendio ha colpito il centro di Milano, causando panico tra passanti e turisti.

Un pomeriggio di paura a Milano

Oggi, venerdì 8 novembre, il centro di Milano è stato teatro di un violento incendio che ha colpito una zona molto frequentata dai turisti e dai residenti. Intorno alle 15, un denso fumo nero ha iniziato a diffondersi, avvolgendo le vie pedonali adiacenti al Duomo. La causa del fumo sembra essere un incendio che ha interessato una griglia di un sotterraneo, precisamente in zona corso Vittorio Emanuele. La situazione ha immediatamente destato preoccupazione tra i passanti, costringendo le autorità a intervenire rapidamente.

Intervento dei vigili del fuoco

Otto squadre dei vigili del fuoco sono state mobilitate per affrontare l’emergenza. I pompieri, giunti sul posto con mezzi specializzati, hanno iniziato a lavorare per individuare l’origine del rogo e per domare le fiamme. Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe stato causato da cavi elettrici collocati sotto una intercapedine dell’edificio interessato. Questo ha reso necessaria l’evacuazione della zona, per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Situazione sotto controllo ma in aggiornamento

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e, al momento, non ci sono notizie confermate riguardo a feriti o intossicati. I vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente per mettere la situazione sotto controllo e per garantire la sicurezza dei cittadini. La notizia è in aggiornamento e si attendono ulteriori dettagli dalle autorità competenti. La rapidità dell’intervento e la professionalità dei pompieri sono fondamentali in situazioni come questa, dove il panico può facilmente diffondersi tra la folla.