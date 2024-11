Un incendio ha colpito un'area centrale di Milano, causando evacuazioni e disagi.

Un pomeriggio di paura a Milano

Nel primo pomeriggio di venerdì 8 novembre, un incendio ha colpito l’angolo tra Corso Vittorio Emanuele e via Beccaria, nel cuore di Milano. Le fiamme, che hanno interessato alcuni cavi elettrici in una intercapedine sotterranea, hanno generato panico tra i passanti e i dipendenti dei negozi circostanti. Testimoni hanno riferito di aver udito due forti scoppi, seguiti da una nube di fumo e fiamme che si alzavano nel cielo.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Immediatamente dopo l’allerta, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con otto mezzi, utilizzando sostanze schiumogene per domare il rogo. La situazione ha richiesto l’evacuazione del palazzo e dei negozi nelle vicinanze, mentre i soccorritori del 118 sono stati allertati per garantire la sicurezza dei presenti. Fortunatamente, non si segnalano feriti o intossicati, ma la paura tra i cittadini è stata palpabile.

Cause dell’incendio ancora sconosciute

Le cause che hanno innescato l’incendio sono ancora oggetto di indagine. Secondo le prime informazioni, le fiamme potrebbero essere originate da un cortocircuito o da un guasto a un impianto elettrico. Gli esperti di Via Messina stanno conducendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. Nel frattempo, la corrente elettrica è stata interrotta in diverse vie del centro, creando ulteriori disagi ai residenti e ai commercianti.

La reazione delle autorità e la sicurezza pubblica

La polizia ha svolto un ruolo cruciale nel mantenere l’ordine, allontanando turisti e curiosi dalla zona per garantire la sicurezza di tutti. La situazione è stata gestita con efficienza, dimostrando la prontezza delle autorità nel fronteggiare emergenze di questo tipo. La zona è stata transennata e le operazioni di ripristino dei servizi elettrici sono già in corso da parte di Unareti, società di A2A.

Questo evento ha messo in luce l’importanza della sicurezza pubblica e della prontezza delle forze di emergenza nel gestire situazioni critiche. Milano, una delle città più vivaci d’Italia, ha dimostrato ancora una volta la sua resilienza di fronte a imprevisti.