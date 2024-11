Un giovane milanese trovato senza vita nel Naviglio Pavese, indagini in corso per chiarire le circostanze.

Il ritrovamento del corpo

Il corpo di Gino Panaiia, un giovane di 25 anni, è stato recuperato dai vigili del fuoco nel Naviglio Pavese, nei pressi di Casarile, giovedì 7 novembre. La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio, quando un passante ha notato il cadavere e ha immediatamente allertato i soccorsi. Le autorità sono intervenute rapidamente, con i carabinieri della stazione di Binasco e i vigili del fuoco che hanno effettuato il recupero del corpo a una profondità di circa un metro e mezzo.

Le indagini in corso

Attualmente, non sono emerse evidenze di una morte violenta, secondo quanto comunicato dai carabinieri. Tuttavia, è stata disposta un’autopsia sul corpo di Panaiia, che verrà eseguita nei prossimi giorni per chiarire le cause del decesso. Gli investigatori stanno concentrando i loro sforzi per ricostruire le ultime ore di vita del giovane, scomparso la notte di Halloween. La sua ultima apparizione risale al 31 ottobre, quando ha trascorso la serata con la fidanzata e alcuni amici, prima di allontanarsi in motorino.

La scomparsa e le ricerche

Gino Panaiia era scomparso dopo aver lasciato un locale, nonostante gli amici si fossero offerti di riaccompagnarlo a casa. Dopo una caduta iniziale in motorino, il giovane ha imboccato una strada secondaria poco illuminata. L’ultima comunicazione risale all’, quando ha risposto alla fidanzata, dicendo che stava andando a Vigevano. Il suo cellulare ha emesso l’ultimo segnale alle . Le ricerche, avviate il 1° novembre dal fratello preoccupato, hanno coinvolto diverse squadre di soccorso che hanno setacciato l’area a sud di Milano, ma sono state sospese mercoledì sera in attesa di nuovi elementi.

Dettagli inquietanti

Il motorino di Panaiia è stato trovato ai margini di un campo, mentre il casco e altri effetti personali, come il giubbotto e una scarpa, sono stati rinvenuti a distanza. Questi dettagli sollevano interrogativi sulle circostanze della sua scomparsa e sul perché si trovasse in quella zona. Le autorità continuano a indagare, cercando di fare luce su un caso che ha scosso la comunità locale e ha suscitato preoccupazione tra i familiari e gli amici del giovane.