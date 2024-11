Scippo a Buccinasco: una giovane vittima di un ladro in fuga

Una ragazza di 29 anni aggredita mentre passeggiava, il ladro è scappato.

Un episodio di violenza in pieno giorno

Ieri sera, mercoledì 6 novembre, Buccinasco è stata teatro di un episodio di scippo che ha lasciato la comunità locale in stato di shock. Intorno alle 18.30, una giovane di 29 anni stava percorrendo via Garibaldi, nei pressi del parco Verdi, quando è stata avvicinata da un uomo. Con un gesto repentino, il ladro le ha strappato il cellulare, che la vittima teneva legato al polso tramite un cordino. La giovane ha perso l’equilibrio e, dopo essere stata strattonata, il ladro è fuggito, facendo perdere le proprie tracce.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Subito dopo l’accaduto, la ragazza ha contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e un’ambulanza. I soccorritori hanno immediatamente valutato le condizioni della giovane, che, sebbene spaventata e con dolori al polso, non ha riportato ferite gravi. È stata trasportata all’ospedale San Paolo per ulteriori accertamenti, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

Indagini in corso per catturare il ladro

I carabinieri, dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, hanno avviato le indagini per identificare e catturare il rapinatore. Al momento, non ci sono informazioni su eventuali sospetti, ma le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto e rintracciare il ladro. La comunità di Buccinasco è in attesa di sviluppi, sperando che la giovane possa presto tornare alla normalità dopo questa brutta esperienza.