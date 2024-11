Un episodio di violenza su un treno lombardo ha portato all'arresto di un 22enne.

Un episodio inquietante sui treni lombardi

La sicurezza sui mezzi pubblici è un tema sempre più attuale e preoccupante. Un recente episodio avvenuto a bordo di un treno proveniente da Milano Affori e diretto a Camnago/Lentate ha sollevato allarmi e preoccupazioni. Lunedì 4 novembre, un giovane di 22 anni ha minacciato un coetaneo con una forbice per rubargli pochi euro. Questo atto di violenza ha scosso i passeggeri e ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine.

La dinamica della rapina

Secondo quanto riportato da MonzaToday, l’incidente è avvenuto intorno alle 12, quando la vittima ha contattato la centrale operativa della Compagnia di Desio tramite il numero unico per le emergenze 112. I carabinieri, giunti alla stazione di Bovisio Masciago, hanno ascoltato il giovane e ricostruito la dinamica dell’accaduto. Il 22enne, dopo aver avvicinato la vittima, l’ha minacciata con una forbice, costringendola a consegnare una modica somma di denaro prima di darsi alla fuga.

Le ricerche e l’arresto

Immediatamente dopo la segnalazione, i carabinieri hanno avviato le ricerche del rapinatore, concentrandosi nelle vicinanze di un’area industriale dismessa. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare e identificare il giovane. Accompagnato in caserma, il 22enne è stato denunciato in stato di libertà, mentre la somma di denaro rubata è stata restituita alla vittima. Questo episodio mette in luce la necessità di garantire maggiore sicurezza sui mezzi pubblici, affinché simili atti di violenza non si ripetano.